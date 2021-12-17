Происшествия

Мошенники обманули великолучанку под предлогом продажи шпица

Великолучанка решила приобрести собаку декоративной породы и стала жертвой онлайн-мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, девушку заинтересовало объявление на сайте о продаже шпица. Она вышла на связь с владельцем, который прислал ей фишинговую ссылку на оплату. Заполучив реквизиты банковской карты, мошенники списали у потерпевшей около 28 тысяч рублей. После случившегося великолучанка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Кроме того, еще двое жителей Великих Лук и Пскова 18 и 19 декабря, пытаясь купить гараж и синтезатор через один из популярных сайтов, лишились в общей сложности более 500 тысяч рублей. Сейчас все обстоятельства выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.