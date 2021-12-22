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Миграция и закон

22.12.2021 13:55|ПсковКомментариев: 0

В криминальных сводках Псковской области часто фигурируют иностранные граждане. Какова ситуация с преступностью в сфере миграции? Какие противоправные деяния совершают иностранцы в регионе? Какова их дальнейшая судьба и какие сложности преодолевает полиция? Фиксируются ли факты фиктивного отцовства и материнства? Об этом и многом другом Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Андрей Калинин.

 

Андрей Калинин

— Фиктивная постановка иностранцев по месту пребывания и фиктивный миграционный учет в числе самых распространенных преступлений в Псковской области. Сколько их зарегистрировали в этом году?

— Да, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, подобные виды преступлений остаются распространенными на территории региона. Сотрудники подразделений органов внутренних дел зарегистрировали 124 факта фиктивной регистрации граждан за 11 месяцев текущего года. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали 95 таких преступлений.

Это количество разбивается на две части: на статью 322.2 УК РФ (фиктивный миграционный учет граждан России и иностранцев) и на статью 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Так, по статье 322.2 УК РФ выявлено 80 преступлений, по статье 322.3 УК РФ — 44.

— С чем связан рост?

— В первую очередь, это связано с высокой периодичностью наших проверочных мероприятий. Количество проверок выросло в 1,5 раза. В прошлом году провели порядка 2000 проверочных мероприятий по отработке жилого сектора, а за 11 месяцев этого года — 3 200.

— Как видно из представленных цифр, раскрываемость есть. Как их выявляют?

— Да, уголовные дела до суда доходят. Суды в большинстве случаев применяют к виновным наказание в виде штрафов в размере, например, 10 или 20 тысяч рублей.

Выявляются данные преступления с помощью использования наших информационных ресурсов, баз данных, при взаимодействии с иными службами, участковыми уполномоченными полиции, которые работают непосредственно «на земле» и знают свои участки. Помогают и обращения граждан.

Мы на постоянной основе проводим выгрузку адресов, где поставлено на миграционный учет значительное количество иностранных граждан. Например, видим, что на учете по адресу состоит пять человек и более. Соответственно, далее раскрываем этот адрес и смотрим, что из себя представляют эти пять человек. Семья ли это? Или там проживают, например, один азербайджанец, один армянин, три гражданина Таджикистана и два украинца? Понятно, что в одном адресе такой «сборной солянки» быть не может. И напрашивается необходимость съездить туда и проверить.

Обращу внимание, что проверочные мероприятия проводятся с учетом ограничений, действующих из-за распространения коронавируса.

— С какими сложностями приходится сталкиваться при выявлении этих преступлений?

— Основная сложность — установление местонахождения иностранного гражданина.

Сейчас огромное количество возможностей для постановки на легальный миграционный учет, регистрация упрощена: можно прийти в наши подразделения, в МФЦ и на почту, чтобы подать документы. Но по каким-то причинам иностранцы доверяют своим землякам, что приводит к появлению фиктивных адресов.

При выявлении адресов фиктивной регистрации производится принудительное снятие таких людей с адреса. С фиктивного миграционного учета мы сняли 62 человека, с фиктивной регистрации — 73 человека.

— Какова дальнейшая судьба иностранных граждан? Они предпринимают меры для легальной регистрации? Или их сразу выдворяют за пределы России?

— Во всех случаях все индивидуально. Если человек представлял еще другие поддельные документы, то параллельно его привлекают к уголовной или административной ответственности за использование подложных документов. Привлечение к ответственности по отдельным статьям влечет выдворение. Либо же мы выносим решение о неразрешении въезда в РФ в отношении этой категории граждан: сроки варьируются от 3 до 10 лет.

Кроме того, иностранный граждан привлекается к административной ответственности за сообщение ложных сведений по статье 19.27 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф или выдворение.

На самом деле, последствия для иностранца наступают негативные.

— В каких муниципалитетах Псковской области наиболее часто фиксируются такие преступления?

— Прежде всего, это Псков, Псковский район и Великие Луки, поскольку здесь больше шансов трудоустроиться и «затеряться». В районах 100-процентная отработка миграционного учета: сотрудник проверяет, например, 100 человек, поставленных на учет, отсеивает жилые дома и проверяет другие. Были единичные факты, когда иностранцев фиктивно регистрировали по адресу, который представлял из себя фундамент разрушенного дома.

— И какое же максимальное количество иностранцев было зарегистрировано в одном жилом помещении?

— В 2014 году, например, было по 400-500 человек в Пскове. В настоящее время — максимум 20-30 человек. Все адреса, в которых массово проживают иностранные граждане, видны и отрабатываются.

Отмечу, что миграционный учет сейчас идет с ростом: если в прошлом году поставили на учет 25 000, в этом году — 25 600. Идет рост как временно пребывающих (на 1,8%), так и тех, кто решил остаться (на 7%, 2 140 человек).

— Кто чаще всего фиктивно регистрирует этих граждан? Это люди без криминального прошлого? Что ими движет: возможность получить легкие деньги или сострадание?

— Есть и сострадание. Есть случаи, когда иностранные граждане злоупотребляют доверием, люди проникаются. Подозреваемый говорит, что знал о том, что это незаконно, но ему было жаль иностранца.

— И жалость довела до суда.

— Да. Но суд учитывает, раскаивается ли человек, оказывал ли содействие дознанию.

Но подавляющее число людей, конечно, это те, кто видит в этом легкий заработок. Но легких денег не бывает, за ними следует большой штраф.

— И штраф обычно в разы больше, чем «вознаграждение».

— Конечно. Санкция предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

— Какие специальные оперативно-профилактические мероприятия проводятся для пресечения подобной преступной деятельности?

— Это операции «Нелегал», «Нелегальный мигрант». Их цель — пресечение правонарушений и преступлений в сфере миграции. К проведению этих операций привлекаются все подразделения полиции. Также в рамках операции проводятся разъяснительные беседы и встречи. И такие мероприятия приносят положительный результат.

— Выявлялись ли в этом году факты фиктивного отцовства или материнства?

— Да, местная жительница и гражданин Таджикистана фиктивно установили отцовство в отношении ребенка 2018 года рождения — гражданина России. Целью матери было получение денежного вознаграждения, а целью иностранца — легализация своего пребывания в России в упрощенном порядке.

По решению суда запись акта о рождении в части сведений о гражданине Таджикистана, как об отце несовершеннолетнего, признали недействительной. Недостоверные сведения исключили из документа. Запись акта об установлении отцовства аннулирована.

В отношении иностранца рассматривается вопрос о неразрешении ему въезда на территорию РФ. Если он самостоятельно не покинет Россию, его депортируют.

— Какое количество преступлений совершили иностранцы в Псковской области? Какие именно?

— В целом, в России количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, растет, но в Псковской области оно снижается. В текущем году на территории региона иностранцы совершили 250 преступлений, в прошлом — 393.

Чаще всего иностранные граждане совершают наркопреступления (статья 228.1 УК РФ) — 40 %. Кражи (статья 158 УК РФ) составляют 12%, незаконное пересечение границы (статья 322 УК РФ) — 15%.

— Есть ли в этом массиве преступления против личности и половой неприкосновенности?

— Единичные факты имеются. Например, были зарегистрированы два факта насильственных действий сексуального характера (статья 132 УК РФ). Это 1% в общем количестве преступлений. И это раскрытые преступления.

Добавлю, что в местах лишения свободы у нас содержится 130 иностранных граждан. В отношении всех иностранцев, которые совершили тяжкие преступления, выносятся решения о неразрешении въезда или нежелательности пребывания. Когда иностранный гражданин выходит из мест лишения свободы, мы его забираем из колонии, привозим в центр содержания иностранных граждан. Там он находится до вывоза с территории России.

— Представители каких стран сейчас содержаться в этом центре?

— Сейчас содержатся граждане Вьетнама, Кубы, Украины, Узбекистана, Бангладеша, Сирии, Армении, Белоруссии. Всего 133 человека. А было такое, когда центр был забит полностью — 160.

Сроки содержания разные. Был случай, когда человек содержался там три года. Большая часть граждан, которые попадают в центр содержания, не имеет документов, удостоверяющих личность, многие предоставляют подложные сведения, представляются гражданами других стран. Поэтому личность людей устанавливается по крупицам. Например, когда пробиваем по отпечаткам пальцев, выявляем разные установочные данные: в Москве человек условный Иванов Иван Иванович, во Владивостоке — Сомйинг, а у нас — Сергеев Дмитрий Игоревич. Приходится отрабатывать все три ветви, проводить работу с консульскими учреждениями. Бывают случаи, когда нет дипломатического представительства страны в России.

Вывоз из страны сейчас производится только при наличии ПЦР-теста.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #умвд россии по псковской области #преступность #миграция
Источник: Псковская Лента Новостей
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