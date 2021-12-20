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Свыше 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок выявили псковские таможенники

Сотрудники мобильных групп Псковской таможни на юге области в 2021 году выявили более 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок РФ и маркировки средствами идентификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Мобильные группы таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в круглосуточном режиме патрулируют дороги области, останавливая транспортные средства для проверок в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. Для незаконного ввоза немаркированной табачной продукции, произведенной в Республике Беларусь, злоумышленники используют различные товары прикрытия, поддельную документацию, оборудованные "тайники" и технологические полости в транспортных средствах», - рассказали в ведомстве.

Так, за прошедшие выходные сотрудники таможни в двух транспортных средствах выявили 96 400 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации.

Сотрудники таможни в Великолукском районе остановили для проверки два транспортных средства. В ходе осмотра грузовых отсеков в первом автомобиле таможенники обнаружили 101 коробку, во втором - 98 коробок с сигаретами, произведенными в Республике Беларусь. Обязательная маркировка акцизными марками Российской Федерации на табачной продукции отсутствовала.

Данная партия немаркированных табачных изделий является самой крупной среди выявленных в 4 квартале 2021 года.

Табачную продукцию и оба транспортных средства передали в территориальный орган МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Предварительная общая стоимость изъятых табачных изделий различных марок превышает 5 млн рублей.