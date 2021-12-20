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Полицейские вернули похищенные у псковской пенсионерки старинные иконы

Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин вернул законному владельцу иконы, похищенные у пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, происшествие случилось летом этого года. «Местный житель под благовидным предлогом вошел в доверие к 85-летней псковичке и похитил из квартиры пожилой женщины четыре иконы. Проведенная стражами порядка искусствоведческая экспертиза установила, что одна из них относится к первой половине XIX века и представляет культурно-историческую ценность особого художественного значения», - отметили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, подозреваемый в совершении этого преступления был установлен и задержан, полицейские вовремя сумели пресечь попытку сбыта икон.

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Сегодня на встрече с руководителем городского УМВД в адрес сотрудников полиции сын потерпевшей выразил слова глубокой благодарности, отметил профессионализм полицейских, которые смогли за короткий срок вернуть семейные реликвии.