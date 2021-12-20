Происшествия

Подросток в Псковской области ударил знакомого топором по руке, мать мальчика осудили

Стругокрасненский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску матери подростка о взыскании с представительницы другого юноши морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что несовершеннолетний сын ответчика причинил сыну истца телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, ударив знакомого топором по указательному пальцу левой руки. Суд принял решение о взыскании с матери причинителя вреда здоровью в качестве компенсации морального вреда 7 000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.