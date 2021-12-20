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Происшествия

Пскович убил знакомого деревянной палкой и получил почти восемь лет тюрьмы

21.12.2021 09:59|ПсковКомментариев: 0

Псковский районный суд огласил приговор 34-летнему мужчине за убийство по неосторожности в ходе массовой драки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. 

Установлено, что в деревне Торошино Псковского района вечером 2 августа подсудимый принял участие в массовой драке. Потерпевшего он ударил по голове деревянной палкой, чем причинил ему закрытую черепно-мозговую травму. Травма повлекла тяжкий вред здоровью, а после - смерть.

Пскович признал вину и пояснил, что отобрал деревянную палку у одного из участников драки и нанес удар с целью пресечь противоправные действия. Другим способом, по его словам, успокоить жертву было невозможно, поскольку обвиняемый чувствовал над собой физическое превосходство. 

Сначала мужчине вменялась часть 1 статьи 105 УК РФ, но суд переквалифицировал его действия по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор пока в законную силу не вступил.

Теги: #псковский район #суд #драка
Источник: Псковская Лента Новостей
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