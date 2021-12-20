Происшествия

Великолучанин и псковичка перевели на «безопасные счета» более 500 тысяч рублей

Два жителя Пскова и Великих Лук перевели мнимым сотрудникам банка более полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Следствие установило, что 38-летней псковичке и 33-летнему великолучанину позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков. Они сообщили, что якобы некие злоумышленники собираются незаконно взять на них кредиты. Чтобы этого избежать, потерпевшим предложили самостоятельно оформить займ, а деньги перевести на «безопасные счета».

Жертвы мошенников перевели мошенникам около 550 тысяч рублей. После случившегося они обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовные дела, все обстоятельства выясняются.

Полиция рекомендует жителям региона при общении с незнакомцами в интернете или по телефону соблюдать определенные правила безопасности:

- не устанавливать на смартфоны подозрительные приложения,

- никому не сообщать сведения о реквизитах личной банковской карты,

- не реагировать на попытки незнакомцев вывести из состояния психологического равновесия и сбить с толку.

«А главное — положите трубку, сбросьте звонок. Как можно быстрее закончите разговор. Иначе, как показывает практика, последствия могут привести к крупным финансовым потерям», - добавили в ведомстве.