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Житель Новосокольнического района изуродовал лицо знакомому и попал в тюрьму

21.12.2021 17:54|ПсковКомментариев: 0

Ранее судимого 33-летнего жителя Новосокольнического района привлекли к уголовной ответственности за совершение нескольких преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. 

В июле подсудимый через оконный проем проник внутрь жилого дома, откуда украл бензопилу и скрылся с места преступления, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 5 600 рублей. 

А 12 августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своими знакомыми и ударил одного из мужчин ножом по уху, а затем приставил лезвие ножа к шее. Телесные повреждения не причинили вреда здоровью. Второго мужчину подсудимый ударил ножом в лицо, травмы повлекли неизгладимое обезображивание лица.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной (по преступлению о хищении имущества), а по причинению вреда здоровью - противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, а также наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Мужчину признали виновным и по совокупности преступлений назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #Новосокольнический район #поножовщина #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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