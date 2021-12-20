Происшествия

Пожар в дачном доме с мансардой произошел в Псковском районе

Пожар в дачном доме с мансардой произошел в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Возгорание случилось вчера, 21 декабря, в 17.27. Дачный дом с мансардой находится в СНТ Медик-2 Псковского района. Здесь огонь повредил потолочное перекрытие и стену мансарды.

Кроме того, еще один пожар произошел 21 декабря в 5.41 на улице Колхозной в Великих Луках. Здесь, в дровянике изнутри выгорела стена. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем владельца постройки.

Нарушения при эксплуатации печи послужили причиной возгорания сажи в дымоходе жилого дома на улице Космонавтов в Острове. Пожарные приняли вызов 22 декабря в 3.46, пострадавших нет.