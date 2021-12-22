Происшествия

Двух мужчин задержали в Великих Луках за кражи из магазинов

Сотрудники Росгвардии 21 декабря задержали в Великих Луках нескольких человек по подозрению в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, в 12.25 кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на улице Матвея Кузьмина. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала четыре бутылки водки и продукты. Ущерб составил 1 836 рублей.

А около 15.00 в магазине на улице Первомайской росгвардейцы задержали 54-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка, при этом не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.