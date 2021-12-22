Происшествия

Трое псковичей подозреваются в краже светодиодных прожекторов

Трое псковичей подозреваются в совершении серии краж в областном центре и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, с территории одного из предприятий в Пскове были похищены 300 метров кабеля. В этой краже подозреваются трое не работающих жителей Пскова 2002 и 1982 годов рождения, а также сварочного аппарата, сварочного и медного кабеля, двух светодиодных прожекторов. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В ходе следствия устанавливается причастность фигурантов к совершению и других подобных краж в Пскове и Псковском районе, отметили в ведомстве.