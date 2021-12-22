Происшествия

В Великих Луках задержали находившегося в розыске алиментщика

Великолукские росгвардейцы задержали находившегося в розыске мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

21 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны следовал по маршруту патрулирования. В районе улицы Автомобильной росгвардейцы остановили для проверки документов 40-летнего мужчину. Его внешность совпадала с приметами находившегося в розыске гражданина.

Выяснилось, что с марта мужчина действительно находился в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанного передали инициатору розыска.