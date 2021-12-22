Происшествия

Врачи борются за жизнь избитого собутыльницей псковича

Врачи борются за жизнь избитого собутыльницей псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По имеющимся данным, в Пскове вечером 20 декабря из дома на улице Инженерной в больницу с травмами головы доставили 53-летнего мужчину. Получив сообщение о произошедшем, полицейские сразу провели оперативно-розыскные мероприятия. Они смогли задержать подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась неработающая псковичка 1986 года рождения.

По версии следствия, женщина в компании с потерпевшим распивала спиртное. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого горожанка избила собутыльника. Теперь за его жизнь борются врачи, добавили в УМВД.

В отношении псковички возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Расследование продолжается.