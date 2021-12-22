Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Великих Лук

В Великих Луках и Новосокольниках изъяли три банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, в торговой организации Новосокольников 20 декабря выявили фальшивую тысячерублевую купюру. Еще две банкноты достоинством две тысячи рублей изъяли в великолукских финансовых учреждениях 21 декабря города.

По всем фактам возбудили уголовные дела, ведется расследование, отметили в ведомстве.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, а также представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшие отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в УМВД.