Происшествия

Жителя Дедовичского района осудили за удар бутылкой по лицу оппонента

Жителя Дедовичского района в очередной раз осудили за побои. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 19-летний ранее судимый за нанесение побоев житель Дедовичского района 5 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с потерпевшим. В ходе нее молодой человек умышленно нанес оппоненту удар бутылкой по лицу и кулаком по телу.

Молодой человек полностью признал вину в совершении данного преступления. Дело рассмотрели в особом порядке.

При этом, ранее, 19 августа 2020 года, его признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ. Тогда нарушитель выплатил штраф в размере 5 000 рублей.

В этот раз суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.