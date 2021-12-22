Происшествия

Пскович отделался условным лишением свободы за приобретение амфетамина

Жителя Псковской области приговорили к условному лишению свободы за приобретение амфетамина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

17 августа подсудимый приобрел и извлек из закладки для личного потребления психотропное вещество амфетамин массой не менее 4,88 грамма.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.

Городской суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.