Происшествия

Почти на 8 лет отправится в колонию житель Псковского района за убийство в массовой драке

Наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы будет отбывать житель Псковского района за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что вечером 2 августа 34-летний пскович стал участником массовой драки в деревне Торошино. Здесь он нанес другому участнику конфликта сильный удар палкой по голове в височную область. Из-за этого мужчина скончался на месте.

Судья не увидел наличие умысла на убийство и квалифицировал действия подсудимого по части 4 статьи 111 УК РФ, также относящейся к категории особо тяжких преступлений. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции прокурора и наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе явки с повинной, назначил виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.