Происшествия

Пскович предстанет перед судом за угрозу убить мать кирпичом

До 2 лет лишения свободы может получить пскович за угрозу убить свою мать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в середине сентября в ночное время 20-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения пришел к себе домой в деревне Торошино Псковского района. Мать стала высказывать ему претензии. Молодому человеку не понравилось поведение женщины, и он устроил скандал. Во время ссоры он взял в руку кирпич от разобранной печи и, приблизившись к матери, стал угрожать ей убийством. Он сказал: «Если ты сейчас не заткнешься, я тебя убью!», при этом замахнулся кирпичом над головой женщины, рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.