Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в Псковском районе ночью

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Псковском районе в ночь на 23 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на улице Советской в деревне Карамышево поступило в ведомство в 00.56. На чердаке в жилом доме там загорелся утеплитель. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

А 22 декабря в 16.35 пожар ликвидировали в Пскове на улице Труда. По причине неосторожного обращения с огнем там загорелась входная дверь гаража.

Возгорание зафиксировали и в 17.50 в Себеже на улице Братьев Боровковых. Там сгорела кровля хозяйственной постройки. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.