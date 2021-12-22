Происшествия

Более трех миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Три жителя Пскова лишились в общей сложности более трех миллионов рублей, став жертвами мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России по Псковской области.

Следствие установило, что двум мужчинам 1987 и 1959 годов рождения позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков. Они сообщили, что якобы кто-то пытается получить несанкционированный доступ к их банковским счетам. Помимо этого, 37-летнему мужчине позвонил псевдосотрудник банка и предупредил о возможном незаконном оформлении на него кредита.

В результате псковичи поверили мошенникам и перевели им в общей сложности свыше трех миллионов рублей. После случившегося потерпевшие обратились за помощью в полицию. Сейчас по фактам произошедшего возбудили уголовные дела, обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям области быть предельно осмотрительными и не поддаваться на различные ухищрения незнакомцев, чтобы избежать финансовых потерь.