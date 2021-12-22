Происшествия

Псковичка получила условный срок за поножовщину

Псковский городской суд назначил наказание местной жительнице, ударившей ножом сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 7 февраля подсудимая во время ссоры ударила ножом в живот сожителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате она нанесла его здоровью тяжкий вред, опасный для жизни.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 111 УК РФ, и назначили ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор пока в законную силу не вступил.