Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку вывоза «Зоологического атласа» XIX века

Пограничники и таможенники Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу России предметов, которые могут представлять культурную или историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один из инцидентов произошел на пункте пропуска «Бурачки». В багажнике легкового автомобиля «Фольксваген», за рулем которого был гражданин Литвы 1969 года рождения, обнаружили около 4000 монет российской, советской и европейской чеканки.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В пункте пропуска «Шумилкино» среди личных вещей водителя легкового автомобиля «Lancia» пограничники обнаружили книгу «Зоологический атлас» 1849 года издания на французском языке.

Предметы изъяли и передали компетентным органам для проведения экспертизы и принятия процессуальных решений.