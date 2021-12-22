Происшествия

Жителя Палкинского района осудили за кражу семи дубленок и тренажера

Жителя Палкинского района осудили за кражу семи дубленок и тренажера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

45-летнего мужчину ранее уже неоднократно судили. В этот раз он совершил две кражи и разбой. Суд установил, что нарушитель украл из квартиры в городе Пскове семь дубленок и спортивный тренажер на общую сумму 30 000 рублей.

Затем он же, находясь в жилом доме в Палкинском районе стал требовать от своего знакомого деньги в размере 5 000 рублей. При этом подсудимый угрожал своему ножом и требовал перевести сумму на банковский счет, принадлежащий женщине. Получатель денег не знала о преступных действиях мужчины. В дальнейшем подсудимый обналичил средства.

После злоумышленник украл трансформатор и два алюминиевых бидона из гаража во дворе дома в Палкинском районе, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 3 000 рублей.

Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. По совокупности с приговором Новосокольнического районного суда от 20 апреля 2021 года – 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.