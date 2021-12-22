Происшествия

Печерянина осудили за хранение лесной «закладки»

31-летнего жителя Печор осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что летом мужчина договорился о незаконном приобретении наркотиков в Пскове. Обвиняемый передал оговоренную сумму и получил информацию о местоположении наркотика в лесном массиве. Полицейские при личном досмотре обнаружили у печерянина порошкообразное кристаллическое вещество и изъяли его из незаконного оборота.

Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с аналогичным испытательным сроком.