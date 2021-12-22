Происшествия

В Псковской области вынесен приговор двум юным угонщикам

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих 17-летних жителей Островского района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области, установлено, что 21 октября 2021 года злоумышленники совершили угон иномарки в одной из деревень Островского района, однако при следовании по дороге к знакомым не справились с управлением и съехали в кювет, после чего вынуждены были бросить автомобиль и убежать.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей каждому.