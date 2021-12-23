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Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове

24.12.2021 10:25|ПсковКомментариев: 0

Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала нарушения законодательства о противодействии коррупции в детском саду компенсированного вида №17. Установлено, что заведующая учреждением заключала фиктивные трудовые договоры, связанные с выполнением работ по делопроизводству и стирке белья сотрудниками, которые фактически этим не занимались.

При этом она получала за них заработную плату на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Деньгами руководитель распорядилась по своему усмотрению.

Прокуратура города Пскова внесла представление в администрацию областного центра, в котором поставила вопрос о прекращении трудовых отношений с заведующей в связи с утратой доверия. 

Кроме того, по постановлению прокурора в отношении заведующей учреждением возбудили уголовные дела о преступлениях по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Теги: #прокуратура #мошенничество #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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