Происшествия

Две кражи за один день пресекли росгвардейцы в псковском магазине

Две кражи в один день пресекли росгвардейцы в псковском магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, группа задержания вневедомственной охраны в четверг, 23 декабря, в 15.22 приняла сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда в Пскове. Прибывшие на объект росгвардейцы задержали 44-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел кофе и спиртные напитки, но не заплатил за них.

В этот же день в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.