Происшествия

Мошенники обогатились за счет псковичей на два миллиона рублей

Трое жителей Псковской области лишились более двух миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Следствие установило, что в период с 20 по 21 декабря псковичам 1992 и 1965 годов рождения позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и предупредили о возможном незаконном оформлении на них кредитов. Помимо этого, 35-летнего великолучанина ввели в заблуждение, предложив хороший заработок на одной из инвестиционных платформ.

В результате мужчины поверили злоумышленникам и перевели им в общей сложности более 2 млн 300 тысяч рублей. После случившегося потерпевшие обратились в полицию. Сейчас по фактам произошедшего возбудили уголовные дела, обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.