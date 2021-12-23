Происшествия

Мужчина с деревянной тростью пропал в Пскове

48-летний мужчина пропал в Пскове. Владимир Гришкевич ушел из дома 24 декабря и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 163 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Мужчина был одет в серо-зеленую куртку, черную кофту на молнии, синие джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку. С собой у него была деревянная трость.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Гришкевича, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.