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Происшествия

Розыск пропавшей 29-летней женщины продолжается в Пскове

25.12.2021 17:31|ПсковКомментариев: 0

Розыск Маргариты Кисловой 1992 года рождения продолжается в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, 16 ноября жительница областного центра ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, русые волосы до плеч, серо-зеленые глаза, дугообразные брови, уши с проколами.

Женщина была одета в черную матерчатую куртку на молнии с капюшоном, джинсовые темно-синие брюки и черные кроссовки. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Маргариты Кисловой, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Теги: #пропал человек #псков #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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