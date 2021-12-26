Происшествия

Более пяти лет колонии особого режима назначили псковичу за разбой

Псковичу вынесли приговор за разбой с ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что в феврале этого года 45-летний мужчина приехал к знакомому в одну из деревень Палкинского района. Угрожая потерпевшему ножом, нарушитель потребовал у него пять тысяч рублей. Местный житель испугался и выполнил требования нападавшего.

Ранее осужденного неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Кроме того, он имеет отрицательные характеристики по месту жительства, отметили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.