Происшествия

Житель Ленобласти отправится на обязательные работы за угрозу убить стружанку

Житель Ленинградской области отправится на обязательные работы за угрозу убийством в адрес жительницы Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что 12 июня пьяный мужчина находился в доме в Стругокрасненском районе. Желая запугать женщину, он повалил ее на пол лицом вниз, а затем сел на спину потерпевшей. Мужчина держал ее за волосы и шею и угрожал убийством. После этого он нанес стружанке удар деревянным поленом по голове.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.