Происшествия

Псковича застали на месте преступления в дновском сельхозкооперативе

29-летнего жителя города Пскова могут привлечь к ответственности кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

16 октября мужчина незаконно проник в здание зернотока сельскохозяйственного производственного кооператива «Светоч», расположенное в деревне Гаврово Дновского района. Оттуда он пытался похитить имущество организации на общую сумму 10 007 рублей 90 копеек, однако на месте преступления злоумышленника застал работник кооператива.

Уголовное дело направили в Дновский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.