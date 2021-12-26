Происшествия

Печорский суд рассмотрел дело о перевозке почти 100 килограмм гашиша

Печорский районный суд рассмотрел с участием присяжных заседателей уголовное дело в отношении двух жителей Псковской области, одного из которых обвиняли в покушении на незаконное перемещение через границу наркотиков в особо крупном размере, а другого – в пособничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Наркотики мужчины пытались ввезти на территорию России на автомобиле «Мерседес Бенц». 11 мая 2018 года транспортное средство осмотрели на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области. Правоохранители нашли в машине 98 килограмм гашиша, подсудимые планировали продать наркотики на территории России.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал мужчин виновными и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев и 8 лет, соответственно, отбывать полученный срок им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.