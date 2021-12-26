Происшествия

После скандала в ресторане великолучанин сообщил о готовящемся взрыве

Великолукские полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Великих Луках 26 декабря около 22.00 по линии «112» поступил телефонный звонок о заложенном в одном из ресторанов города взрывном устройстве. На место происшествия прибыли полицейские и представители оперативных служб. Они провели необходимые мероприятия, эвакуировали граждан и обследовали территорию со служебной собакой. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

В результате полиция по «горячим следам» установила подозреваемого, которым оказался местный житель 1993 года рождения, работающий на одном из предприятий города.

По версии следствия, он вместе с коллегами находился на корпоративе. Там у злоумышленника возник конфликт, после которого мужчину попросили покинуть праздник. Это побудило его сделать ложное сообщение, представившись по телефону вымышленным именем.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».