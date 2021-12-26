Происшествия

Петербуржец до смерти избил палкой сожительницу в Плюсском районе и оказался в тюрьме

Петербуржца осудили за причинение тяжких травм сожительнице в Плюсском районе, от которых она скончалась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В одном из домов в ночь на 5 июня нетрезвый мужчина из личной неприязни к своей сожительнице, возникшей в ходе ссоры на бытовой почве, руками и деревянной палкой нанес ей не менее 60 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных ударов и вызванной ими массивной кровопотери женщина скончалась.

Жителю Ленинградской области предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет.