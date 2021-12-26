Происшествия

Пьяный подросток выпал из окна квартиры в Пскове

Следователи работают по сообщению о падении подростка из окна квартиры в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Сегодня вечером, 27 декабря, в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 15-летнего подростка с телесными повреждениями после падения из окна квартиры на улице Индустриальной в Пскове. По данному факту проводится доследственная проверка.

Из собранных на первоначальном этапе материалов следует, что молодой человек выпал из окна квартиры знакомых на третьем этаже, когда открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Его госпитализировали с переломами пяточных костей и черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, подросток был пьян.

В настоящее время на месте происшествия и в медицинском учреждении работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего.