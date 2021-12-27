Происшествия

Псковский пенсионер лишился кошелька после поездки в такси

Псковский пенсионер лишился кошелька после поездки в такси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 35-летний водитель такси в октябре нашел в своем автомобиле кошелек, принадлежавший пенсионеру. В нем было 10 000 рублей. Этими деньгами таксист распорядился по-своему усмотрению.

По истечении времени нарушитель написал явку с повинной и добровольно выдал часть похищенных средств.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.