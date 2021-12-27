Происшествия

Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством ломом

В отношении 34-летнего жителя Палкинского района возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в октябре этого года в одной из деревень Псковской области между двумя мужчинами возник конфликт. Причиной ссоры стало обсуждение размера оплаты работы по установке забора. Подозреваемый взял металлический лом, замахнулся им в сторону потерпевшего и стал угрожать убийством.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.