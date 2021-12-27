Происшествия

Печерянин стал фигурантом уголовного дела за сбор маковой соломы

Жителя Печорского района привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото: pixabay.com

В деревне Новые Бутырки подсудимый собрал маковую солому, являющуюся наркотиком. Общая масса растения в высушенном виде составила 443 грамма. После этого мужчина поместил наркотик в полимерный мешок и хранил до момента задержания сотрудниками полиции - мак в ходе личного досмотра у него изъяли сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Печорский».

Печорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.