Происшествия

Неизвестный расплатился в псковском кафе фальшивыми деньгами

Пятитысячную банкноту с признаками подделки выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую купюру обнаружили 27 декабря в финансовом учреждении города. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одного из псковских кафе. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02», - напомнили псковичам в ведомстве.