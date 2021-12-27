Происшествия

Великолукские полицейские задержали пьяного лжеавтомеханика

Великолукские полицейские задержали пьяного мнимого автомеханика по «горячим следам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Днем 26 декабря от дома по улице Льва Толстого угнали автомобиль «Форд Фокус». Об этом в полицию заявила 20-летняя владелица машины. В результате проведенных мероприятий дорожные инспекторы по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался житель Великолукского района 1983 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, хозяйке «Форда» понадобилось отремонтировать задние фонари автомобиля. Девушке в качестве хорошего автомеханика порекомендовали незнакомого ей мужчину. Она передала ему ключи от «Форда» в надежде на качественный, быстрый и недорогой ремонт. Однако незнакомец вместо того, чтобы заняться порученным ему ремонтом автомашины, угнал ее и отправился кататься по городу по своим делам. Здесь, у дома по проспекту Гагарина, на проезжавший «Форд» обратили внимание дорожные полицейские.

При проверке выяснилось, что за рулем «Форда» находился нетрезвый мужчина. Кроме того, ранее его уже лишали права управления транспортом за нетрезвое вождение.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Угнанный автомобиль возвратили владелице.