Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Классные каникулы» в Новый год
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Псковский марафон
Изменения для владельцев недвижимости
лечение без очередей и хамства
Что нужно для любимого хобби?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 27.12.2021 22:113 Пьяный подросток выпал из окна квартиры в Пскове 28.12.2021 14:550 Великолукские полицейские задержали пьяного лжеавтомеханика 28.12.2021 11:510 Неизвестный расплатился в псковском кафе фальшивыми деньгами 28.12.2021 11:342 Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки 28.12.2021 11:160 Печерянин стал фигурантом уголовного дела за сбор маковой соломы 28.12.2021 10:330 Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством ломом
 
 
 
Самое популярное 22.12.2021 16:5619 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 27.12.2021 10:5235 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 21.12.2021 21:414 Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Великолукские полицейские задержали пьяного лжеавтомеханика

28.12.2021 14:55|ПсковКомментариев: 0

Великолукские полицейские задержали пьяного мнимого автомеханика по «горячим следам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. 

Днем 26 декабря от дома по улице Льва Толстого угнали автомобиль «Форд Фокус». Об этом в полицию заявила 20-летняя владелица машины. В результате проведенных мероприятий дорожные инспекторы по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался житель Великолукского района 1983 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, хозяйке «Форда» понадобилось отремонтировать задние фонари автомобиля. Девушке в качестве хорошего автомеханика порекомендовали незнакомого ей мужчину. Она передала ему ключи от «Форда» в надежде на качественный, быстрый и недорогой ремонт. Однако незнакомец вместо того, чтобы заняться порученным ему ремонтом автомашины, угнал ее и отправился кататься по городу по своим делам. Здесь, у дома по проспекту Гагарина, на проезжавший «Форд» обратили внимание дорожные полицейские.

При проверке выяснилось, что за рулем «Форда» находился нетрезвый мужчина. Кроме того, ранее его уже лишали права управления транспортом за нетрезвое вождение.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Угнанный автомобиль возвратили владелице.

Теги: #Угон #ГИБДД #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 100 человек
28.12.2021, 15:530 Детские сады Пскова ждет обновление в 2022 году - Денис Иванов 28.12.2021, 15:460 Псковский турмаршрут через музей конопли отметили на конкурсе в Москве 28.12.2021, 15:420 Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники 28.12.2021, 15:370 Вылет самолета из Сочи в Псков задерживается
28.12.2021, 15:300 Программное обеспечение с кешбэком можно получить на СНГБ-Маркет 28.12.2021, 15:250 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса. ВИДЕО 28.12.2021, 15:230 Более 800 человек посетили псковский музей олимпийского движения за год 28.12.2021, 15:151 Морозный день без осадков ожидается в Псковской области 29 декабря
28.12.2021, 15:100 Светлана Мельникова представила будущее псковского музея в федеральном статусе 28.12.2021, 15:010 Псковский мясокомбинат продолжает выпуск продукции 28.12.2021, 14:550 Великолукские полицейские задержали пьяного лжеавтомеханика 28.12.2021, 14:460 Адаптироваться к условиям пандемии посоветовали псковским бизнесменам
28.12.2021, 14:391 Объемы благоустройства территорий в Псковской области превысили федеральные показатели 28.12.2021, 14:310 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на новогодние праздники 28.12.2021, 14:230 Денис Иванов назвал инициативу возвращения прямых выборов мэра популизмом 28.12.2021, 13:531 Директор псковского музея рассказала, что ее шокировало в первые месяцы работы
28.12.2021, 13:340 Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО в новогодние праздники 28.12.2021, 13:220 Спортсменов и тренеров Псковской области чествовали на Балу чемпионов 28.12.2021, 13:140 Стал известен режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни 28.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским
28.12.2021, 13:000 Истории новогодних игрушек могут узнать псковичи в театре кукол 28.12.2021, 12:440 Приобрести автомобиль Škoda на Новый год предлагают псковичам 28.12.2021, 12:370 Псков туристический. ЛОНГРИД 28.12.2021, 12:330 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее. ВИДЕО
28.12.2021, 12:280 Псковский губернатор поздравил спасателей с праздником и осмотрел спецтехнику 28.12.2021, 12:100 В России расширили список товаров, на которые можно направить маткапитал 28.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 28.12.2021, 11:510 Неизвестный расплатился в псковском кафе фальшивыми деньгами
28.12.2021, 11:430 Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам около 5,5 млн рублей 28.12.2021, 11:380 Возле Кургана Дружбы в Себежском районе запретили вырубку 28.12.2021, 11:342 Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки 28.12.2021, 11:160 Печерянин стал фигурантом уголовного дела за сбор маковой соломы
28.12.2021, 11:140 Оформление выплаты по уходу за нетрудоспособным стало доступно онлайн 28.12.2021, 11:020 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса 28.12.2021, 10:590 Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку 28.12.2021, 10:482 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса
28.12.2021, 10:470 Приставы побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг 28.12.2021, 10:398 Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима 28.12.2021, 10:350 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ 28.12.2021, 10:330 Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством ломом
28.12.2021, 10:310 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее 28.12.2021, 10:300 Псковский пенсионер лишился кошелька после поездки в такси 28.12.2021, 10:290 Созвездие Единорога над печорской фермой сфотографировал астроном-любитель 28.12.2021, 10:160 Автомобиль врезался в столб в результате ДТП в Пскове
28.12.2021, 10:130 Правительство выделило почти 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС 28.12.2021, 09:580 Невельчанина будут судить за убийство иностранца 28.12.2021, 09:570 Псковичам рассказали о преимуществах онлайн-заявлений в ГИБДД 28.12.2021, 09:490 Константин Болотин исполнил новогоднюю мечту девочки из Куньи
28.12.2021, 09:340 Три псковича силой заставляли девушек заниматься проституцией 28.12.2021, 09:170 Для гдовских школьников провели новогодний праздник с участием собаки 28.12.2021, 09:010 Директор псковского детского центра стал участником шоу «Русский ниндзя» 28.12.2021, 08:440 Детский омбудсмен предложила разрешить использовать маткапитал на лечение ребенка
28.12.2021, 08:293 Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб 28.12.2021, 08:130 Новогодний парад планет смогут увидеть россияне 28.12.2021, 07:581 Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян 28.12.2021, 07:370 Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже
28.12.2021, 07:210 Еще более 1000 псковичей завершили курс вакцинации от коронавируса 28.12.2021, 07:020 Турагенты назвали самый выгодный период зимних отпусков 27.12.2021, 23:590 Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено 27.12.2021, 23:010 Более 600 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки
27.12.2021, 22:350 Псковские налоговики проводят тренинги для налогоплательщиков 27.12.2021, 22:113 Пьяный подросток выпал из окна квартиры в Пскове 27.12.2021, 22:000 Около полусотни человек обратились к псковским приставам в день акции «Узнай о своих долгах» 27.12.2021, 21:450 Более 500 миллионов рублей налоговых отчислений получила Псковская область от РЖД
27.12.2021, 21:301 Уроки дорожной безопасности прошли в трех псковских школах 27.12.2021, 21:100 Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в городской библиотеке 27.12.2021, 20:500 Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду 27.12.2021, 20:300 Почта России тестирует новый вид доставки отправлений
27.12.2021, 20:150 Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний» 27.12.2021, 20:000 Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове 27.12.2021, 19:452 Туристский центр Псковской области опубликовал гайд по зимнему отдыху в регионе 27.12.2021, 19:300 Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды
27.12.2021, 19:150 Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта 27.12.2021, 18:550 Пробка в центре Пскова образовалась из-за двух аварий 27.12.2021, 18:350 Новогодний Остров 27.12.2021, 18:200 Экс-директора плюсского предприятия оштрафовали за злоупотребление полномочиями
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru