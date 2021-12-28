Происшествия

Бежавших за лучшей жизнью иностранцев не выпустили из России псковские пограничники

Семерых иностранцев задержали на государственной границе Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

У иностранцев отсутствовали документы для нахождения в пограничной зоне. При этом они признались, что прибыли из Московской области, чтобы далее нелегально попасть в Эстонию в поисках лучших условий жизни. Законных оснований для пересечения государственной границы у них не было.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России, их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

«За незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - напомнили в ведомстве.