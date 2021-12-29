Происшествия

Две фальшивые купюры обнаружили в финучреждении Пскова

Две банкноты с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фальшивые купюры достоинством две и пять тысяч рублей обнаружили 28 декабря в одном из финансовых учреждений города. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются, а по фактам случившегося возбудили уголовные дела.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, а также представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшие отдел полиции или позвоните по телефону 02», - добавили в УМВД.