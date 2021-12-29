Происшествия

Порховичка потратила все деньги с найденной на улице банковской карты

Порховский районный суд вынес приговор женщине, которая похитила деньги с найденной банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что вечером в июле подсудимая нашла на одной из улиц города Порхова банковскую карту. После этого женщина, используя бесконтактный способ оплаты, стала совершать покупки в различных магазинах. В результате на карте закончились денежные средства.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части третьей статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета), и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.