Происшествия

Жителя Стругокрасненского района осудили за нецензурную критику полицейских

Жителя Стругокрасненского района осудили за оскорбление представителей власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

13 сентября в период времени с 16.50 до 17.30 у дома №19 на улице Центральной в деревне Марьино Стругокрасненского района осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии посторонних людей он высказался в адрес обратившихся к нему двух полицейских грубой и нецензурной форме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда уже вступил в законную силу.