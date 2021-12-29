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Жителя Стругокрасненского района осудили за нецензурную критику полицейских

29.12.2021 14:17|ПсковКомментариев: 0

Жителя Стругокрасненского района осудили за оскорбление представителей власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

13 сентября в период времени с 16.50 до 17.30 у дома №19 на улице Центральной в деревне Марьино Стругокрасненского района осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии посторонних людей он высказался в адрес обратившихся к нему двух полицейских грубой и нецензурной форме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Теги: #Стругокрасненский район #суд #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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