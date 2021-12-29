Происшествия

Двух великолукских преподавателей осудили за взятки

Суд вынес приговор двум преподавателям из Великих Лук, которые брали взятки со студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 46-летний уроженец Невеля и 59-летняя великолучанка совершили восемь преступлений, предусмотренных пунктом «а» части пятой статьи 290 УК РФ. По предварительному сговору преподаватели получали взятки от студентов за незаконные действия, входящие в их полномочия, а также способствовали таким же деяниям со стороны коллег.

Подсудимые признали свою вину полностью и раскаялись в содеянном. Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 2 100 000 рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года. Кроме того, часть имущества злоумышленников изъяли в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.