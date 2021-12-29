Происшествия

Великолукский суд отправил в колонию совершившего четыре кражи мужчину

Великолукский суд вынес приговор мужчине, совершившему ряд краж чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в начале ноября 2020 года подсудимый находился в квартире по месту жительства своей знакомой, взял ее банковскую карту и через приложение оформил кредит на ее имя в размере 90 000 рублей, 89 000 рублей из которых перевел на свой счет. После этого он распорядился деньгами по своему усмотрению.

Также в конце января этого года злоумышленник находился в квартире другого знакомого и похитил из его сумки банковскую карту, на которой находилось более 27 000 рублей. Преступник передал карту осведомленному о его преступных намерениях мужчине и попросил его сходить в магазин за продуктами. Однако потерпевший успел заблокировать счет.

Кроме того, подсудимый в начале апреля незаконно проник в чужой подвал, вырвав накладку с двери, и похитил оттуда имущество на сумму более 12 000 рублей.

Он же в конце апреля похитил у мужчины телефон стоимостью 38 000 рублей, ударив того по лицу.

Подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, полностью признал вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил ущерб. Суд назначил ему лишение свободы на срок два года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.