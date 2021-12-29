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Островичу вынесли приговор за жестокое убийство собаки

29.12.2021 16:17|ПсковКомментариев: 0

19-ти летнего жителя Островского района привлекли к уголовной ответственности за в жестокое обращение с собакой, повлекшее гибель животного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района. 

В мае 2021 года в деревне Верхний Мост Порховского района молодой человек в состоянии алкогольного опьянения взял цепь и перекинул ее через дверь сарая, таким образом подвесив животное. Впоследствии собака умерла. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 80 часов обязательных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #островский район #собаки #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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