Происшествия

Островичу вынесли приговор за жестокое убийство собаки

19-ти летнего жителя Островского района привлекли к уголовной ответственности за в жестокое обращение с собакой, повлекшее гибель животного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В мае 2021 года в деревне Верхний Мост Порховского района молодой человек в состоянии алкогольного опьянения взял цепь и перекинул ее через дверь сарая, таким образом подвесив животное. Впоследствии собака умерла.

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С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 80 часов обязательных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.