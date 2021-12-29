Происшествия

Три пожара в жилых домах произошли в Псковской области за сутки

Три пожара произошли в жилых домах в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Один из них случился вчера, 28 декабря, в деревне Кашево Красногородского района. В результате выгорел пол на кухне. Причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Еще один пожар произошел 28 декабря в 22.06 в жилом доме на улице Петрова в городе Острове. На кухне жилого дома загорелась неисправная газовая плита.

Кроме того, из-за осевшей в дымоходе сажи во время топки печи произошло возгорание в доме на улице Красных Партизан в областном центре.

Из-за замыкания электропроводки сгорел гараж на улице Полковой в Пскове. Возгорание случилось в 2.24 в среду, 29 декабря.